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Патрик Уилсон: «Хранители» были такими мрачными, чтобы «Мстители» могли стать столь яркими

Актёр Патрик Уилсон в рамках подкаста Reelblend заметил, что супергеройский фильм Зака Снайдера «Хранители», в котором он сыграл Ночного Филина, поспособствовал успеху «Мстителей».

Уилсон отметил, что просмотрел фильм от начала до конца и считает его потрясающим.

Странно говорить, что зрители не были к этому готовы. Но им нужен такой фильм. «Хранители» были такими мрачными, чтобы «Мстители» могли стать столь яркими. Я верю в это… Я бы с удовольствием снялся в этом фильме ещё раз.

Мрачный характер «Хранителей» вызвал противоречия у экспертов и зрителей. На релизе лента собрала в кинотеатрах менее $ 200 млн, а средняя оценка на агрегаторах составила 6,5 из 10.

«Мстители» вышли через два года и заработали в прокате более $ 1,5 млрд, положив начало новой успешной франшизе.