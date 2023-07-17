Похищенную 15-летнюю девочку смогли найти, отследив её Nintendo Switch

Американские журналисты обратили внимание на раскрытые документы ФБР по делу о похищении 15-летней девочки в Аризоне летом прошлого года.
В них сообщается, что подросток исчез из дома, а спустя несколько дней оказался в автобусе за 3200 км от дома. Её увёз 28-летний интернет-знакомый, который хотел привлечь её к созданию детской порнографии.
Найти девочку удалось благодаря консоли Nintendo Switch, которую похититель разрешил взять с собой. По дороге она вышла в онлайн, что заметил её друг со своей консоли — зная о пропаже, он сообщил об этом властям.
В дальнейшем сотрудники ФБР связались с Nintendo и получили доступ к геоданным мобильной приставки. Так они определили IP, а затем и адрес похитителя, впоследствии задержав его. На следующее утро девочка вернулась домой, а обвиняемый вскоре был приговорён к 30 годам лишения свободы.
- 17 июля 2023
-
19:58
-
19:23
-
19:22
-
18:59
-
18:29
-
18:13
-
17:40
-
17:14
-
16:53
-
16:26
-
15:54
-
15:29
-
15:13
-
14:45
-
14:27
-
14:16
-
13:45
-
13:24
-
12:55
-
12:52
-
12:27
-
12:05
-
11:23
-
10:31
-
10:02
-
09:33
-
08:48
-
08:13
-
07:46
-
07:26
-
06:44
- 16 июля 2023
-
19:10
-
18:36
-
18:11
-
17:41