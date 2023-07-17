Похищенную 15-летнюю девочку смогли найти, отследив её Nintendo Switch

Американские журналисты обратили внимание на раскрытые документы ФБР по делу о похищении 15-летней девочки в Аризоне летом прошлого года.

В них сообщается, что подросток исчез из дома, а спустя несколько дней оказался в автобусе за 3200 км от дома. Её увёз 28-летний интернет-знакомый, который хотел привлечь её к созданию детской порнографии.

Найти девочку удалось благодаря консоли Nintendo Switch, которую похититель разрешил взять с собой. По дороге она вышла в онлайн, что заметил её друг со своей консоли — зная о пропаже, он сообщил об этом властям.

В дальнейшем сотрудники ФБР связались с Nintendo и получили доступ к геоданным мобильной приставки. Так они определили IP, а затем и адрес похитителя, впоследствии задержав его. На следующее утро девочка вернулась домой, а обвиняемый вскоре был приговорён к 30 годам лишения свободы.