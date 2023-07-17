В футсиме EA Sports FC 24 всё же будет русский язык

13 июля Electronic Arts провела большую презентацию EA Sports FC 24 — нового симулятора футбола, который пришёл на замену серии FIFA. Одновременно с этим компания открыла страницу предзаказа на игру в Steam: сперва на ней было указано, что русского языка в игре не будет, однако спустя несколько дней разработчики вернули упоминание локализации. Числится перевод и на официальном сайте игры вместе с приложением EA App.
Фото: Steam
Интересно, что упомянута в том числе и русская озвучка. Возможно, в игре также появятся российские комментаторы — эту информацию раньше отвергал Константин Генич. Пока неясно, использует ли ЕА старые наработки или пригласят новых ведущих.
EA SPORTS FC 24 поступит в продажу 29 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут начать играть уже 22-го числа.
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