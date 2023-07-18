Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» выйдет в онлайне 8 августа
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Изначально говорилось, что мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» выйдет в онлайне в июле, но информацию отверг продюсер Кристофер Миллер. Тогда он заявил, что проект появится в Сети не раньше августа, и оказался прав.
На сайте онлайн-кинотеатра Amazon появилась дата выхода мультфильма в цифровом виде. Проект появится в онлайне 8 августа.
Фото: Amazon
«Человек-паук: Паутина вселенных» — продолжение мультфильма «Через вселенные». Сиквел стал масштабнее оригинала и рассказал новую историю про Майлза Моралеса, Гвен и другие версии Человека-паука. Проект получил высокие оценки от критиков и аудитории.
Третья часть франшизы заявлена на 29 марта 2024 года, но проект может не выйти в это время, особенно на фоне забастовок актёров и сценаристов.
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