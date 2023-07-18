В России появились эксперты по регистрации в ушедшем из страны Tinder
Поделиться
Газета «Известия» обратила внимание, что на интернет-площадках и в мессенджерах появились специалисты по настройке Tinder. Они предлагают помощь в регистрации в соцсети в среднем за 1,5–2 тыс. рублей. Такие объявления были обнаружены на «Авито» и в «Телеграме».
Газета нашла любопытное объявление, создатель которого предлагает «помощь в регистрации Tinder для РФ». По его словам, он авторизует в социальной сети через зарубежный номер. Также к Tinder вырос интерес после его отключения в стране.
Сработал «эффект запретного плода» — когда человек раньше не пользовался Tinder, а теперь регистрация в нём из РФ запрещена, интерес к этой услуге со стороны жителей РФ значительно вырос.
Tinder перестал работать в России 30 июня.
У «ВКонтакте» уже есть аналог Tinder
Комментарии
- 18 июля 2023
-
09:42
-
09:01
-
08:30
-
07:55
-
07:22
-
06:38
- 17 июля 2023
-
22:31
-
20:49
-
20:27
-
19:58
-
19:23
-
19:22
-
18:59
-
18:29
-
18:13
-
17:40
-
17:14
-
16:53
-
16:26
-
15:54
-
15:29
-
15:13
-
14:45
-
14:27
-
14:16
-
13:45
-
13:24
-
12:55
-
12:52
-
12:27
-
12:05
-
11:23
-
10:31
-
10:02
-
09:33
Партнерский контент