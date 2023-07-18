В России появились эксперты по регистрации в ушедшем из страны Tinder

Газета «Известия» обратила внимание, что на интернет-площадках и в мессенджерах появились специалисты по настройке Tinder. Они предлагают помощь в регистрации в соцсети в среднем за 1,5–2 тыс. рублей. Такие объявления были обнаружены на «Авито» и в «Телеграме».

Газета нашла любопытное объявление, создатель которого предлагает «помощь в регистрации Tinder для РФ». По его словам, он авторизует в социальной сети через зарубежный номер. Также к Tinder вырос интерес после его отключения в стране.

Сработал «эффект запретного плода» — когда человек раньше не пользовался Tinder, а теперь регистрация в нём из РФ запрещена, интерес к этой услуге со стороны жителей РФ значительно вырос.

Tinder перестал работать в России 30 июня.