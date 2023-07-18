Продажи кооперативного хоррора The Outlast Trials превысили 1 млн копий
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Сооснователь студии Red Barrels Филипп Морин сообщил приятную новость. Продажи кооперативного хоррора The Outlast Trials превысили 1 млн копий.
Подобный результат Морин назвал впечатляющим. По его словам, команда ни над одной игрой не работала так долго, как над The Outlast Trials.
Да, мы действительно достигли 1 млн экземпляров на ПК. Это ошеломляет. Я никогда раньше так долго не работал над игрой. На самом деле это самый длительный период после Outlast 2, на который ушло три года. Во время производства было много взлётов и падений. Очевидно, что пандемия оказала довольно большое влияние на это.
The Outlast Trials вышла в раннем доступе только на ПК. В скором времени игра должна добраться и до консолей.
Подробнее об игре можно узнать из нашего обзора
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