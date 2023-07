В PS Plus добавили It Takes Two, Sniper Elite 5, Snowrunner и ещё три игры

Sony добавила в библиотеку PS Plus Extra и PS Plus Premium (Deluxe) свежие игры, которые уже доступны для скачивания подписчикам тарифов.

Самое интересное — It Takes Two, Sniper Elite 5, Snowrunner и World War Z. Также в подборке появились SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, The Ascent и другие проекты.

Новые игры в PS Plus Extra

It Takes Two

Sniper Elite 5

Snowrunner

World War Z

The Ascent

Undertale

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Melty Blood: Type Lumina

Dysmantle

Circus Electrique

Dynasty Warriors 9

Samurai Warriors 5

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R

Monster Jam Steel Titans

Новые игры в PS Plus Premium (Deluxe)

Gravity Crash Portable

Twisted Metal

Twisted Metal 2