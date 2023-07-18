В Baldur's Gate 3 будет около 17 тыс. вариаций концовки

Блогер Fextralife опубликовал новый ролик, посвящённый Baldur's Gate 3. Автору одноимённого YouTube-канала удалось пообщаться со сценаристкой грядущей RPG Кристал Динг, которая раскрыла впечатляющие подробности о концовках игры.

Как заявила разработчица, в Baldur's Gate 3 будет около 17 тыс. вариаций концовки основной кампании. Вероятно, девушка имела в виду абсолютно все развилки в проекте: от принятых в первых актах решений до судьбы тех или иных персонажей. Для сравнения: в «Ведьмаке 3» было около 300 состояний мира перед сюжетными титрами.

Что касается основных концовок с разным финалом, то и их, судя по всему, будет много. Динг не назвала точную цифру, отметив лишь, что работала исключительно над финалами игры последние шесть месяцев.

Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа 2023 года, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.