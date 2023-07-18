Раскрыты новые детали российской операционной системы Rosa Mobile

По информации издания РБК, компания НТЦ ИТ «РОСА» осенью выпустит первое устройство на своей операционной системе Rosa Mobile. Это будет смартфон ценой до 40 тыс. рублей, с интерфейсом, похожим на iOS и Android, и поддержкой части существующих приложений.

По словам главы компании-разработчика НТЦ ИТ «РОСА» Олега Карпицкого, в первую очередь новая ОС будет удобна тем, кто привык к iOS и Android.

Мы стремились интегрировать в свою систему лучший опыт пользователей Android и iOS, чтобы привыкшему к этим операционным системам пользователю не пришлось переучиваться.

Интерфейс новой российской ОС

Фото: НТЦ «ИТ РОСА»

На первом этапе на Rosa Mobile будут работать все приложения, которым нужен только доступ к интернету: банковские, онлайн-магазины, госуслуги. А ещё у операционной системы будет собственный магазин приложений под рабочим названием RosaStore (не путать с RuStore).

Конечными заказчиками смартфонов компания видит обычных пользователей, хотя предполагает, что первыми покупателями будут госсектор и корпоративные заказчики.