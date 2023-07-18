В Counter-Strike 2 добавили режим «Напарники» с картами Overpass и Vertigo

18 июля Valve выпустила очередное крупное обновление для Counter-Strike 2. Авторы ввели ротацию карт: удалили Nuke и Office и добавили Overpass и Vertigo. Они уже доступны игрокам в основных режимах CS 2.

Также в игру добавили «Напарников» — популярный режим из CS:GO, в котором геймеры сражаются друг с другом 2х2 на ограниченных в размере картах. Оценить новую дисциплину можно в том числе на добавленной с патчем Overpass.

Наконец, Valve исправила некоторые баги во время наблюдения за матчем и изменила размер стикеров на оружии. С полным списком изменений можно ознакомиться в Steam.

Релиз Counter-Strike 2 должен состояться до конца лета. Точная дата выхода неизвестна, однако в последнее время Valve выпускает обновления всё чаще и чаще.