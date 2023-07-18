В Великобритании представили свод правил для ограничения лутбоксов среди детей

Департамент культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании опубликовал новый свод правил для видеоигр, содержащих лутбоксы. Как отмечают в ведомстве, набор правил носит рекомендательный характер и предназначен для того, чтобы снизить негативное влияние наборов со случайным содержимым на детей и подростков.

Так, первая и самая главная рекомендация — разнообразить опции родительского контроля в играх и рассказывать о них как можно чаще. В департаменте отмечают, что многие взрослые даже не в курсе, что в той или иной игре можно тратить реальные деньги, и это должно измениться. Наилучшим исходом будет вариант, при котором человек до 18 лет не сможет купить лутбокс без разрешения родителей или опекуна.

Кроме того, разработчики видеоигр с лутбоксами должны в обязательном порядке сообщать вероятность выпадения того или иного предмета из случайного набора. Подобная механика уже введена в том числе в серии FIFA (включая будущую EA Sports FC 24) и Dota 2, однако ведомство требует ещё большей прозрачности от компаний.

Ход выполнения этих рекомендаций в Великобритании рассмотрят через год. Судя по всему, если ведомство не увидит серьёзных изменений в использовании лутбоксов, то за них возьмутся куда более основательно.