Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

The Crew 2, Borderlands 3 и ещё восемь игр уберут из PS Plus Extra в августе

The Crew 2, Borderlands 3 и ещё восемь игр уберут из PS Plus Extra в августе
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Sony опубликовала список из 10 игр, которые с 15 августа больше не будут доступны по подписке PS Plus Extra.

Библиотеку покинут три тайтла серии Yakuza, популярный шутер Borderlands 3 от Gearbox Software, а также гоночная игра Crew 2 — если не успеть поиграть в них до середины августа, потом их придётся покупать за полную цену.

Какие игры уберут из PS Plus Extra

  • Yakuza Zero
  • Yakuza Kiwami
  • Yakuza Kiwami 2
  • Borderlands 3
  • Carmageddon: Max Damage
  • The Crew 2
  • GRIP
  • Nidhogg
  • 8-Bit Armies
  • DCL: The Game

Ранее Sony объявила тайтлы, которые заменят игры из списка выше, — они уже доступны в библиотеке. Всего в PS Plus Extra появилось 18 новых игр, включая известные многим It Takes Two, Sniper Elite 5, Snowrunner и World War Z.

Новинки PS Plus Extra в июне
В PS Plus добавили It Takes Two, Sniper Elite 5, Snowrunner и ещё 15 игр
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023