The Crew 2, Borderlands 3 и ещё восемь игр уберут из PS Plus Extra в августе

Компания Sony опубликовала список из 10 игр, которые с 15 августа больше не будут доступны по подписке PS Plus Extra.

Библиотеку покинут три тайтла серии Yakuza, популярный шутер Borderlands 3 от Gearbox Software, а также гоночная игра Crew 2 — если не успеть поиграть в них до середины августа, потом их придётся покупать за полную цену.

Какие игры уберут из PS Plus Extra

Yakuza Zero

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Borderlands 3

Carmageddon: Max Damage

The Crew 2

GRIP

Nidhogg

8-Bit Armies

DCL: The Game

Ранее Sony объявила тайтлы, которые заменят игры из списка выше, — они уже доступны в библиотеке. Всего в PS Plus Extra появилось 18 новых игр, включая известные многим It Takes Two, Sniper Elite 5, Snowrunner и World War Z.