Настя Ивлеева сыграет главную роль в комедийном фильме «Мальвина»
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Российская телеведущая и актриса кино Настя Ивлеева сыграет Мальвину в одноимённом комедийном фильме. Об этом сообщает «Газета» со ссылкой на продюсерский центр «Марс Медиа».
Сюжет расскажет историю 30-летней девушки (эта роль досталась Марине Васильевой), которая потерялась в жизни. На помощь ей приходит воображаемая подруга из детских воспоминаний — Мальвина в исполнении Насти Ивлеевой.
Фото: Газета.ru
В фильме также сыграет Никита Ефремов («Сёстры», «Ёлки 8», «Тетрис»), а режиссёром выступит Даша Чаруша, которая работала в этой роли над «Марафоном желаний» и ещё несколькими комедиями. Она же напишет саундтрек к фильму.
Ожидается, что «Мальвина» с Настей Ивлеевой выйдет в российский кинопрокат 28 марта 2024 года.
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