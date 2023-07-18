Настя Ивлеева сыграет главную роль в комедийном фильме «Мальвина»

Российская телеведущая и актриса кино Настя Ивлеева сыграет Мальвину в одноимённом комедийном фильме. Об этом сообщает «Газета» со ссылкой на продюсерский центр «Марс Медиа».

Сюжет расскажет историю 30-летней девушки (эта роль досталась Марине Васильевой), которая потерялась в жизни. На помощь ей приходит воображаемая подруга из детских воспоминаний — Мальвина в исполнении Насти Ивлеевой.

Фото: Газета.ru

В фильме также сыграет Никита Ефремов («Сёстры», «Ёлки 8», «Тетрис»), а режиссёром выступит Даша Чаруша, которая работала в этой роли над «Марафоном желаний» и ещё несколькими комедиями. Она же напишет саундтрек к фильму.

Ожидается, что «Мальвина» с Настей Ивлеевой выйдет в российский кинопрокат 28 марта 2024 года.