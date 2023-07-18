Вышла браузерная версия культовой игры «Герои Меча и Магии 3»

Энтузиасты представили бета-версию проекта HeroWO — игру «Герои Меча и Магии 3» на JavaScript, которую можно запустить в интернет-браузере на ПК.

На данный момент для игры доступно только дополнение The Shadow of Death. Авторы также отмечают, что проект находится на раннем этапе разработки и содержит много ошибок.

Среди прочего, некоторые формулы и механики поведения в HeroWO отличаются от оригинальной игры, в браузерной версии пока нет русского языка, а также не работает часть звуков.

Тем не менее проект уже привлёк несколько тысяч игроков, онлайн в момент подготовки материала составлял 150 человек. В будущем авторы планируют не только исправить ошибки, но добавить модификации и просмотр реплеев.