Реализм, плейстайлы и технология HyperMotionV: первые детали геймплея EA Sports FC 24

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Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 24. В небольшом видео авторы поделились первыми деталями геймплея и рассказали о главных нововведениях игрового процесса по сравнению с прошлыми частями серии. Выбрали самые главное из ролика.

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Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS FC

Разработчики заявили, что технология HyperMotionV помогла им полностью переосмыслить запись движений футболистов. Благодаря ней игроки смогут насладиться более реалистичными физикой мяча, пасами и ударами от лучших футболистов в мире.

Благодаря HyperMotionV разработчики также смогли создать сотни различных анимаций бега для самых разных игроков: от Эрлинга Холанда до Винисиуса и Неймара. Авторы наконец смогли реализовать этот функционал благодаря записям футбольных матчей с реальных камер, данные с которых разработчики могли получить в любой момент.

В EA Sports FC 24 будет два вида плейстайлов: PlayStyle и PlayStyle+. Они будут незначительно отличаться друг от друга и оба направлены на то, чтобы игроки еще сильнее отличались друг от друга. Например, Вирджил Ван Дейк сможет сделать свой типичный подкат и моментально оказаться на ногах, а Поль Погба — забить гол с дальней дистанции фирменным ударом «щёчкой».

Всего в игре будет 34 плейстайла. Некоторые игроки, включая легенд футбола, смогут обладать сразу несколькими перками.

В этом году разработчики выпустят футбольный симулятор на обновлённом движке Frostbite — с более реалистичной картинкой, лицами, физикой одежды и улучшенным освещением.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.