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Реализм, плейстайлы и технология HyperMotionV: первые детали геймплея EA Sports FC 24

Реализм, плейстайлы и технология HyperMotionV: первые детали геймплея EA Sports FC 24
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Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 24. В небольшом видео авторы поделились первыми деталями геймплея и рассказали о главных нововведениях игрового процесса по сравнению с прошлыми частями серии. Выбрали самые главное из ролика.

Не забудьте включить русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS FC

  • Разработчики заявили, что технология HyperMotionV помогла им полностью переосмыслить запись движений футболистов. Благодаря ней игроки смогут насладиться более реалистичными физикой мяча, пасами и ударами от лучших футболистов в мире.
  • Благодаря HyperMotionV разработчики также смогли создать сотни различных анимаций бега для самых разных игроков: от Эрлинга Холанда до Винисиуса и Неймара. Авторы наконец смогли реализовать этот функционал благодаря записям футбольных матчей с реальных камер, данные с которых разработчики могли получить в любой момент.
  • В EA Sports FC 24 будет два вида плейстайлов: PlayStyle и PlayStyle+. Они будут незначительно отличаться друг от друга и оба направлены на то, чтобы игроки еще сильнее отличались друг от друга. Например, Вирджил Ван Дейк сможет сделать свой типичный подкат и моментально оказаться на ногах, а Поль Погба — забить гол с дальней дистанции фирменным ударом «щёчкой».
  • Всего в игре будет 34 плейстайла. Некоторые игроки, включая легенд футбола, смогут обладать сразу несколькими перками.
  • В этом году разработчики выпустят футбольный симулятор на обновлённом движке Frostbite — с более реалистичной картинкой, лицами, физикой одежды и улучшенным освещением.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.

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