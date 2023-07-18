Японский аккаунт PlayStation попросил не использовать PS5 для плавания
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В официальном японском Twitter-аккаунте PlayStation появился предупреждающий пост, который призывает воздержаться от использования PS5 в воде.
Таким образом сотрудники Sony поздравили японцев с Днём моря — государственным праздником, которым японцы выражают благодарность океану и открывают купальный сезон.
Внимание! Будьте осторожны в воде, ведь сегодня День моря.
Несмотря на схожую форму, PS5 не может заменить кикборд. Пожалуйста, не перепутайте консоль с аксессуаром для плавания!
Фото: PlayStation Japan
Тем временем в России цены на консоли PlayStation, рано как и на Xbox, упали до минимума. Эксперты объясняют это накоплением на складах большого количества непроданных приставок, которых ритейлеры закупили слишком много.
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