Японский аккаунт PlayStation попросил не использовать PS5 для плавания

В официальном японском Twitter-аккаунте PlayStation появился предупреждающий пост, который призывает воздержаться от использования PS5 в воде.

Таким образом сотрудники Sony поздравили японцев с Днём моря — государственным праздником, которым японцы выражают благодарность океану и открывают купальный сезон.

Внимание! Будьте осторожны в воде, ведь сегодня День моря.

Несмотря на схожую форму, PS5 не может заменить кикборд. Пожалуйста, не перепутайте консоль с аксессуаром для плавания!

Фото: PlayStation Japan

Тем временем в России цены на консоли PlayStation, рано как и на Xbox, упали до минимума. Эксперты объясняют это накоплением на складах большого количества непроданных приставок, которых ритейлеры закупили слишком много.