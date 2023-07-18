Twitch заблокировал канал известного блогера PewDiePie с 1,5 млн фолловеров
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Канал популярного видеоблогера Феликса PewDiePie Чельберга на платформе Twitch с сегодняшнего дня недоступен.
По какой причине платформа решила заблокировать канал, не сообщается. Это уже второй бан для PewDiePie — впервые канал Феликса с 1,5 млн фолловеров блокировали в мае, но спустя три дня отменили наказание.
Пользователи предполагают, что Twitch банит канал из-за показа предзаписанного контента, что запрещено на сайте. Сам PewDiePie на ведёт стримы на Твиче, а лишь повторяет на нём свои старые ролики. Другая версия — какой-то контент разрешён на YouTube, но нарушает правила Twitch.
Сейчас Чельберг находит в небольшом отпуске, в который ушёл из-за рождения сына. Блогер назвал сына Бьорном и недавно выложил первые фото с ребёнком.
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