В России вышел бюджетный смартфон Xiaomi Redmi A2+ за 5 499 рублей

Производитель техники Xiaomi выпустил на российский свой смартфон Redmi A2+, который впервые появился на внутреннем китайском рынке весной этого года.

Бюджетная модель оснащена IPS-экраном диагональю 6,52 дюйма с разрешением 1600х720, имеет 3 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Объём батареи составляет 5000 мАч, в смартфоне три камеры — задние на 8 и 0,3 мегапикселя и фронтальная на 5 МП.

Фото: Xiaomi

Цена Xiaomi Redmi A2+ в России составит 5 499 рублей. Смартфон уже доступен для покупки в DNS, «Эльдорадо» и других сетях, а также на OZON и Wildberries.

Вчера свои новые смартфоны в РФ представила компания Tecno. Бюджетный Pova Neo 3 за 12 тыс. рублей выделяет ёмкий аккумулятор на 7000 мАч, а Tecno Pova 5 получил быструю зарядку, новый процессор MediaTek Helio G99 и камеру на 50 МП.