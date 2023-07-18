В России вышел бюджетный смартфон Xiaomi Redmi A2+ за 5 499 рублей

Производитель техники Xiaomi выпустил на российский свой смартфон Redmi A2+, который впервые появился на внутреннем китайском рынке весной этого года.
Бюджетная модель оснащена IPS-экраном диагональю 6,52 дюйма с разрешением 1600х720, имеет 3 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Объём батареи составляет 5000 мАч, в смартфоне три камеры — задние на 8 и 0,3 мегапикселя и фронтальная на 5 МП.
Фото: Xiaomi
Цена Xiaomi Redmi A2+ в России составит 5 499 рублей. Смартфон уже доступен для покупки в DNS, «Эльдорадо» и других сетях, а также на OZON и Wildberries.
Вчера свои новые смартфоны в РФ представила компания Tecno. Бюджетный Pova Neo 3 за 12 тыс. рублей выделяет ёмкий аккумулятор на 7000 мАч, а Tecno Pova 5 получил быструю зарядку, новый процессор MediaTek Helio G99 и камеру на 50 МП.
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