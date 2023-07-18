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Марвелы, Ник Фьюри и кот-монстр — новые кадры из фильма «Капитан Марвел 2»

Капитан Марвел, Ник Фьюри и кот-монстр — новые кадры из фильма «Марвелы»
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В Сети появились кадры из предстоящего супергеройского фильма «Марвелы».

На снимках можно увидеть всех основных персонажей — Капитана Марвел в исполнении Бри Ларсон, Монику Рамбо (Тейона Паррис) и Мисс Марвел (Иман Веллани).

Кроме того, отдельные фото посвящены бывшему директору «Щ.И.Т.» Нику Фьюри и домашнему питомцу команды Гусе, которая маскируется под кота, но способна выпускать щупальца изо рта и таким образом побеждать врагов.

Фото: Entertaiment

Фото: Entertaiment

Фото: Entertaiment

Фото: Entertaiment

Фото: Entertaiment

Фото: Entertaiment

Фото: Entertaiment

Фильм «Марвелы» выйдет в кинотеатрах 10 ноября 2023 года. В России официального релиза не будет, но в некоторых залах ленту, скорее всего, покажут с помощью альтернативных вариантов.

Ранее трейлер картины поставил антирекорд Marvel по соотношению лайков и дизлайков под видео на YouTube.

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