Капитан Марвел, Ник Фьюри и кот-монстр — новые кадры из фильма «Марвелы»

В Сети появились кадры из предстоящего супергеройского фильма «Марвелы».
На снимках можно увидеть всех основных персонажей — Капитана Марвел в исполнении Бри Ларсон, Монику Рамбо (Тейона Паррис) и Мисс Марвел (Иман Веллани).
Кроме того, отдельные фото посвящены бывшему директору «Щ.И.Т.» Нику Фьюри и домашнему питомцу команды Гусе, которая маскируется под кота, но способна выпускать щупальца изо рта и таким образом побеждать врагов.
Фото: Entertaiment
Фото: Entertaiment
Фото: Entertaiment
Фото: Entertaiment
Фото: Entertaiment
Фото: Entertaiment
Фото: Entertaiment
Фильм «Марвелы» выйдет в кинотеатрах 10 ноября 2023 года. В России официального релиза не будет, но в некоторых залах ленту, скорее всего, покажут с помощью альтернативных вариантов.
Ранее трейлер картины поставил антирекорд Marvel по соотношению лайков и дизлайков под видео на YouTube.
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