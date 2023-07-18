Марго Робби рассказала про свой любимый мем о фильме «Барби»
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Исполнители главных ролей в фильме «Барби» Марго Робби и Райан Гослинг пришли в эфир BBC Radio 1, чтобы поговорить о картине. В ходе беседы актриса рассказала о любимом меме, связанном с проектом.
Марго признала, что видела много смешных изображений, которые присылают ей друзья.
Такие забавные вещи придумывают действительно умные люди. Один из моих любимых — фото актёрского каста «Славные парни» и подпись «Билеты на «Барби», пожалуйста». Это меня повеселило.
Фото: BBC Radio 1
Мировая премьера фильма «Барби» состоится 21 июля, однако некоторые критики уже успели ознакомиться с лентой и в основном выставили положительные оценки. Чаще всего рецензенты хвалили стилистику фильма и актёрскую игру Райана Гослинга в роли Кена.
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