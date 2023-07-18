Для Diablo 4 вышел первый большой патч 1.1 с новыми предметами и аспектами

В преддверии первого сезона Diablo 4 разработчики игры из Blizzard выпустили самый крупный патч с момента релиза игры.

В версии 1.1 было добавлено шесть уникальных предметов и семь новых аспектов — некоторые подходят всем героям, другие доступны лишь конкретным классам.

Новые уникальные предметы в патче 1.1 для Diablo 4:

Аварион, копье Ликандер (общее; суперуникальный посох — 4-й уровень мира), После убийства особого противника дает случайный эффект святилища на 10-20 секунд. Эффект срабатывает не чаще раза в 30 секунд;

(общее; суперуникальный посох — 4-й уровень мира), После убийства особого противника дает случайный эффект святилища на 10-20 секунд. Эффект срабатывает не чаще раза в 30 секунд; Лазурная ярость (для варвара; уникальный меч). Основные умения с вероятностью до 20% замораживают противников на 3 сек. и наносят 0,75-1,5 ед. урона от льда;

(для варвара; уникальный меч). Основные умения с вероятностью до 20% замораживают противников на 3 сек. и наносят 0,75-1,5 ед. урона от льда; Плотерез (для друида; уникальная одноручная булава). «Изнуряющий рев» и «Кровавый вой» наносят 0,5-1 ед. урона ближайшим отравленным противникам;

(для друида; уникальная одноручная булава). «Изнуряющий рев» и «Кровавый вой» наносят 0,5-1 ед. урона ближайшим отравленным противникам; Недремлющий защитник (для некроманта; уникальный щит). Удачный удар – пока действует «Буря костей», удары по противникам, на которых она не действует, с вероятностью до 5-25% создают рядом с ними дополнительную «Бурю костей»;

(для некроманта; уникальный щит). Удачный удар – пока действует «Буря костей», удары по противникам, на которых она не действует, с вероятностью до 5-25% создают рядом с ними дополнительную «Бурю костей»; Орлиный рог (для разбойника, уникальный лук). «Пробивающий выстрел» с вероятностью 30-80% выпускает стрелу, которая отскакивает от стен и препятствий. Противники, пораженные «Пробивающим выстрелом», становятся уязвимыми на 3 секунды;

(для разбойника, уникальный лук). «Пробивающий выстрел» с вероятностью 30-80% выпускает стрелу, которая отскакивает от стен и препятствий. Противники, пораженные «Пробивающим выстрелом», становятся уязвимыми на 3 секунды; Око (для волшебника, уникальный жезл): вы получаете эффект чар «Телепортации», не занимая ячейку. «Ускользание» телепортирует вас в случайное место.

Новых легендарные аспекты в патче 1.1 для Diablo 4

Дерзости (общее; вспомогательный аспект). Когда поблизости оказывается не менее 5 противников, они оглушаются на 2-4 сек. Эффект срабатывает не чаще раза в 20 секунд;

(общее; вспомогательный аспект). Когда поблизости оказывается не менее 5 противников, они оглушаются на 2-4 сек. Эффект срабатывает не чаще раза в 20 секунд; Пугающий (общее; аспект передвижения). Когда вы отдаляетесь от замедленных или окоченевших противников, ваша скорость передвижения повышается на 20-40%;

(общее; аспект передвижения). Когда вы отдаляетесь от замедленных или окоченевших противников, ваша скорость передвижения повышается на 20-40%; Натиска предков (для варвара; атакующий аспект). «Натиск» призывает 4-х Древних, которые также применяют «Натиск», нанося 50-100% обычного урона;

(для варвара; атакующий аспект). «Натиск» призывает 4-х Древних, которые также применяют «Натиск», нанося 50-100% обычного урона; Подземный (для друида; атакующий аспект). Активная «Ядовитая лоза» также применяет вокруг вас «Оползень». Умения земли наносят на 10-20% больше урона отравленным противникам;

(для друида; атакующий аспект). Активная «Ядовитая лоза» также применяет вокруг вас «Оползень». Умения земли наносят на 10-20% больше урона отравленным противникам; Кровавых шипов (для некроманта; атакующий аспект). «Окровавленное копьё» также поглощает сферы крови и призывает дополнительные копья, которые наносят 20-50% обычного урона и в первую очередь применяются к целям, еще не пораженным копьем;

(для некроманта; атакующий аспект). «Окровавленное копьё» также поглощает сферы крови и призывает дополнительные копья, которые наносят 20-50% обычного урона и в первую очередь применяются к целям, еще не пораженным копьем; Ядовитого укола (для разбойника; атакующий аспект). Каждый 3-й «Колющий удар» насыщен ядом, который наносит 100-150% обычного урона;

(для разбойника; атакующий аспект). Каждый 3-й «Колющий удар» насыщен ядом, который наносит 100-150% обычного урона; Пылающей преграды (для волшебника; атакующий аспект). Когда вы расходуете 200-100 ед. маны, ваша следующая «Стена огня» применяется без затрат ресурса и уничтожает летящие в вас малые снаряды.

Помимо этого, Blizzard сообщила об исправлении более чем 100 ошибок и элементов игрового баланса подземелий, классов и отдельных монстров. Изменения также коснулись распределения золота и опыта, а также силы окружающих врагов.

Ознакомиться со всеми изменениями в патче 1.1 для Diablo 4 на русском языке можно на официальном сайте.