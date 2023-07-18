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Ubisoft выпустит Invincible: Guarding the Globe — мобильную игру по комиксу «Неуязвимый»

Ubisoft выпустит Invincible: Guarding the Globe — мобильную игру по комиксу «Неуязвимый»
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Ubisoft совместно с Skybound анонсировала Invincible: Guarding the Globe — мобильную игру по мотивам комикса «Неуязвимый» Роберта Киркмана. В ней пользователям предстоит собрать собственную команду из героев и злодеев франшизы, чтобы дать отпор армии клонов.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft и Skybound Entertainment

В Invincible: Guarding the Globe у персонажей будут различные навыки, выбрав которые герои смогут занять одну из трёх ролей: атакующую, защитную или вспомогательную. Всего в отряд можно будет поставить до пяти сверхлюдей с различной экипировкой и способностями.

В Invincible: Guarding the Globe будет сюжетная кампания, а также кооперативные сражения с волнами противников-ботов. Авторы обещают добавлять новых героев каждый новый сезон поддержки, при этом точной даты релиза на iOS и Android у проекта пока нет.

Ключевой арт

Ключевой арт

Фото: Ubisoft

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