Вышло свежее видео по Baldur's Gate 3 с демонстрацией редактора персонажей
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Издание Kotaku провело много времени в редакторе персонажей Baldur's Gate 3 и опубликовало видео, в котором показало всего его тонкости. Ролик есть как на сайте издания, так и на YouTube.
Судя по ролику, в игре будет 11 рас, среди которых: эльфы, гномы, люди, полуэльфы и тифлинги. После выбора расы игра предложит вам выбрать класс. В самом конце геймеры смогут перейти к глубокой настройке внешнего вида героя.
В редакторе можно настраивать очень многое, включая причёски, татуировки, шрамы, цвет глаз и другое.
Скриншоты редактора персонажей
Фото: Larian
Фото: Larian
Фото: Larian
Фото: Larian
Фото: Larian
Видео с редактором персонажей
Видео доступно на YouTube-канале Kotaku. Права на видео принадлежат Larian.
Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа 2023 года, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.
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