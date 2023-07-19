Вышло свежее видео по Baldur's Gate 3 с демонстрацией редактора персонажей

Издание Kotaku провело много времени в редакторе персонажей Baldur's Gate 3 и опубликовало видео, в котором показало всего его тонкости. Ролик есть как на сайте издания, так и на YouTube.

Судя по ролику, в игре будет 11 рас, среди которых: эльфы, гномы, люди, полуэльфы и тифлинги. После выбора расы игра предложит вам выбрать класс. В самом конце геймеры смогут перейти к глубокой настройке внешнего вида героя.

В редакторе можно настраивать очень многое, включая причёски, татуировки, шрамы, цвет глаз и другое.

Скриншоты редактора персонажей

Фото: Larian

Фото: Larian

Фото: Larian

Фото: Larian

Фото: Larian

Видео с редактором персонажей

Видео доступно на YouTube-канале Kotaku. Права на видео принадлежат Larian.

Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа 2023 года, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.