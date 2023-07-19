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Эксперт рассказал, как через офисную технику злоумышленники крадут личные данные

Проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко рассказал газете «Известия» о риске кражи личных данных через офисную технику.

По словам Савченко, использование офисной техники может привести к утечке конфиденциальной информации, нарушению приватности, взлому и несанкционированному доступу к информации.

Офисные устройства могут тайно копировать информацию, так как они обычно имеют встроенные жёсткие диски или память, которые могут сохранять данные о печати, копировании и сканировании. Некоторые устройства также могут быть скомпрометированы злоумышленниками, которые могут установить вредоносное программное обеспечение для записи информации.

Эксперт подчеркнул, что полученную информацию злоумышленники могут использовать для кражи личных данных и, вероятно, даже шантажа.

Для безопасного использования офисной техники Савченко рекомендует регулярно обновлять программное обеспечение и прошивку устройств, установить пароли и ограничения доступа к устройствам, не использовать документы с конфиденциальной информацией.