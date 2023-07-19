Онлайн-сервисы России обяжут предупреждать клиента о каждом списании денег
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По информации газеты «Ведомости», депутаты Госдумы в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект об обязанности российских интернет-платформ уведомлять пользователей о предстоящем списании платы за подписку.
По словам депутата Антона Немкина, в уведомлении должны быть дата списания платежа, информация о прекращении подписки и ссылка на платформу, где можно от неё отказаться.
Нужно закрепить в законодательстве обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2024 года. Немкин подчеркнул, что новые правила вряд ли ударят по законопослушным и добросовестным сервисам.
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