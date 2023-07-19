Онлайн-сервисы России обяжут предупреждать клиента о каждом списании денег

По информации газеты «Ведомости», депутаты Госдумы в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект об обязанности российских интернет-платформ уведомлять пользователей о предстоящем списании платы за подписку.

По словам депутата Антона Немкина, в уведомлении должны быть дата списания платежа, информация о прекращении подписки и ссылка на платформу, где можно от неё отказаться.

Нужно закрепить в законодательстве обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2024 года. Немкин подчеркнул, что новые правила вряд ли ударят по законопослушным и добросовестным сервисам.