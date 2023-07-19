Появились первые кадры со съёмок фильма «Финист: Первый богатырь»

Студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр START опубликовали первые фото со съёмочного процесса фильма «Финист: Первый богатырь». Напомним, что это приквел «Последнего богатыря», который развернётся задолго до его событий.
На фото можно увидеть Кирилла Зайцева в образе богатыря Финиста Ясного Сокола, Юлию Пересильд в образе молодой Бабы-яги и других персонажей. Судя по всему, нам представят множество новых действующих лиц, которых не было даже в «Последнем богатыре».
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Согласно сюжету, Финист вознамерился отправиться на край света, чтобы спасти из заточения в башне Красавицу, которую охраняет невообразимое Чудовище. Для героя это станет настоящим испытанием.
Фильм выйдет в прокат 1 января 2025 года.
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