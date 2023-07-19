Resident Evil 9 выйдет в 2025 году — инсайдер

Известный инсайдер под ником Dusk Golem принёс порцию свежей информации о новых частях Resident Evil и новых играх Capcom. В целом инсайдер надёжный, однако иногда промахивается в деталях проектов.

По словам Dusk Golem, Resident Evil 9 будет анонсирована в следующем году, а выпустить тайтл планируют в 2025 году. Capcom до сих пор ничего не говорила про игру, но в то, что компания над ней работает, можно не сомневаться.

Также инсайдер сообщил, что до конца года Capcom сделает какой-то крупный анонс. Проект выпустят осенью 2024 года. Что это за тайтл, неизвестно.

Ещё инсайдер упомянул, что располагает информацией о каждой крупной игре франшизы Resident Evil вплоть до 2029 года. Само собой, данных о других частях серии инсайдер не раскрыл.