В PS Store началась летняя распродажа с большими скидками

С сегодняшнего дня в PS Store стартовала масштабная летняя распродажа. На скидки попали более 3 тыс. игр, притом есть как свежие и крупные проекты, так и относительно небольшие. Распродажа продлится до 16 августа.

Ниже мы собрали для вас самые привлекательные предложения. Так как PS Store официально не работает в России, мы собрали скидки из турецкого магазина, но для удобства подписали цены и в рублях.

Самые интересные предложения

Hogwarts Legacy (PS5) — 729 лир (примерно 2,4 тыс. рублей)

Elden Ring — 734 лиры (примерно 2,5 тыс. рублей)

Call of Duty: Modern Warfare 2 — 604 лиры (примерно 2 тыс. рублей)

Dead Island 2 — 524 лиры (примерно 1,8 тыс. рублей)

Ремейк The Last of Us — 599 лир (примерно 2 тыс. рублей)

The Last of Us Part 2 — 199 лир (примерно 686 рублей)

Red Dead Redemption 2 — 154 лиры (примерно 550 рублей)

Cyberpunk 2077 — 399 лир (примерно 1,3 тыс. рублей)

Sonic Frontiers — 449 лир (примерно 1,5 тыс. рублей)

С большим количеством предложений можно ознакомиться на сайте PlayStation.