Мел Гибсон и другие — на новых кадрах сериала «Континенталь», приквела «Джона Уика»

Сервис Peacock поделился новыми кадрами из сериала «Континенталь» — приквела «Джона Уика», события которого развернутся в 1970-х годах в Нью-Йорке. На одной из фотографий можно увидеть знаменитого Мела Гибсона, который сыграет персонажа по имени Кормак.
Фото: Peacock
Фото: Peacock
Фото: Peacock
Фото: Peacock
Фото: Peacock
«Континенталь» расскажет о трёх днях из жизни молодого Уинстона Скотта, владельца отеля для наёмных убийц. В шоу будет три эпизода длительностью по 90 минут. Главные роли в проекте исполнят Колин Вуделл, Мел Гибсон и Хьюберт Пойнт-Дю.
Премьера «Континенталя» состоится уже 22 сентября. В планах Lionsgate не только выпуск мини-сериала, но и релиз фильма «Балерина» с Аной де Армас, а также неизвестный проект, который должны анонсировать в ближайшие месяцы.
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