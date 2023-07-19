Valve проведёт по два мэйджора по CS2 в 2025 и 2026 годах — стали известны даты проведения

Разработчики Counter-Strike 2 рассылают организаторам киберспортивных турниров письма с предложениями отправить заявку на проведение мэйджора по CS2.

Согласно данным HLTV, Valve намерена провести по два главных турнира в 2025 и 2026 годах — теперь они будут проходить в самом конце весеннего и осеннего сезонов. В 2024 году, как и было объявлено ранее, пройдёт только один мэйджор.

Расписание мэйджоров по CS2 на 2024–2026 годы:

17–31 марта 2024 года (PGL Major Copenhagen 2024, Дания);

9–22 июня 2025 года;

1–14 декабря 2025 года;

8–21 июня 2026 года;

30 ноября – 13 декабря 2026 года.

Сейчас Valve будет собирать заявки с организаторов, которым позже доверит проведение всего цикла: открытые отборочные, региональные RMR-турниры и все три этапа мэйджора.