Авторы Baldur's Gate 3 объяснили, почему в игре нельзя будет настроить черты лица

Ведущий художник по персонажам Larian Studios Алёна Дубровина рассказала о кастомизации персонажей в Baldur's Gate 3. Девушка раскрыла новые детали редактора персонажей в игре и объяснила, почему в грядущей RPG нельзя будет настроить черты лица.
Как рассказала Дубровина, в Baldur's Gate 3 можно выбрать одно из нескольких заготовленных лиц для каждой расы и настроить его детали. Однако что касается слайдера с чертами лица, то разработчики решили отказаться от него, потому что от их настройки внешность персонажа сильно не изменится.
По моему личному опыту, если в редакторе есть слайдеры для лица, ты тратишь на настройку много времени, а потом персонаж всё равно выглядит примерно так же. Нам хотелось избежать этого. И, если бы мы всё же захотели сделать слайдеры, нам нужно было сделать из них что-то действительно уникальное и не похожее ни на что другое.
При этом полностью отказываться от слайдеров в своих будущих играх Larian не станет. Просто для Baldur's Gate 3 подобное решение подходит лучше всего, считает Дубровина.
Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.
- 19 июля 2023
-
16:13
-
15:53
-
15:53
-
15:23
-
14:54
-
14:23
-
14:09
-
13:56
-
13:26
-
12:55
-
12:55
-
12:28
-
12:19
-
11:35
-
11:09
-
11:00
-
10:28
-
09:40
-
09:05
-
08:30
-
07:50
-
07:10
-
06:35
- 18 июля 2023
-
21:22
-
21:08
-
20:45
-
20:13
-
19:39
-
19:08
-
19:00
-
18:46
-
18:21
-
18:21
-
18:03
-
17:34