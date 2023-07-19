Авторы Baldur's Gate 3 объяснили, почему в игре нельзя будет настроить черты лица

Ведущий художник по персонажам Larian Studios Алёна Дубровина рассказала о кастомизации персонажей в Baldur's Gate 3. Девушка раскрыла новые детали редактора персонажей в игре и объяснила, почему в грядущей RPG нельзя будет настроить черты лица.

Как рассказала Дубровина, в Baldur's Gate 3 можно выбрать одно из нескольких заготовленных лиц для каждой расы и настроить его детали. Однако что касается слайдера с чертами лица, то разработчики решили отказаться от него, потому что от их настройки внешность персонажа сильно не изменится.

По моему личному опыту, если в редакторе есть слайдеры для лица, ты тратишь на настройку много времени, а потом персонаж всё равно выглядит примерно так же. Нам хотелось избежать этого. И, если бы мы всё же захотели сделать слайдеры, нам нужно было сделать из них что-то действительно уникальное и не похожее ни на что другое.

При этом полностью отказываться от слайдеров в своих будущих играх Larian не станет. Просто для Baldur's Gate 3 подобное решение подходит лучше всего, считает Дубровина.

Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.