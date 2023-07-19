Netflix убрал популярный тариф без рекламы в США и Англии — зрители будут переплачивать

В конце июня Netflix отключил в Канаде самый популярный тариф за $ 10. Это был самый дешёвый вариант для тех, кто хочет смотреть фильмы и сериалы Netflix без рекламы. С тех пор местные жители могли перейти на более дешёвый тариф ($ 7) с рекламой или оплачивать более дорогую подписку ($ 15) без различных интеграций.
Спустя три недели изменение добралось и до США с Великобританией. Ситуация в этих двух странах аналогичная: новые пользователи либо подключаются к тарифу с рекламой за $ 7 (£ 5), либо оплачивают более дорогую подписку за $ 15,5 (£ 11). Прошлые зрители могут сохранить свой старый тариф за $ 10 (£ 8), однако при смене тарифа вернуться обратно они уже не смогут.
Некоторые пользователи тем временем возмущены действиями Netflix. Они заявляют, что между двумя подписками не должно быть разницы в два раза, особенно когда речь идёт о тарифе с рекламой.
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