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Режиссёр «Жанны Дюбарри» объяснила, почему выбрала Джонни Деппа на главную роль

Режиссёр «Жанны Дюбарри» объяснила, почему выбрала Джонни Деппа на главную роль
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Режиссёр фильма «Жанна Дюбарри» Майвенн Ле Беско призналась, что рассматривала на роль Людовика XV французских актёров, однако её выбор всё же пал на Джонни Деппа — звезду Голливуда. Об этом постановщица рассказала в интервью «Афише Daily».

Сперва Ле Беско обратилась к актёрам из Франции, однако они не смогли принять участие в съёмках. После этого девушка подумала, что ограничиваться лишь французскими артистами не стоит, — тогда-то её выбор и пал на Джонни Деппа.

Я подумала о том, что не нужно бояться, что необязательно искать актёра именно во Франции, потому что для этой роли в первую очередь важна харизма и общая сила человека. И в этот момент я как раз и обратилась к Джонни Деппу. Многие большие звёзды привыкли к тому, что все внимают каждому их слову. А Джонни Депп не боится развенчивать это своё амплуа. Это очень важный момент.

«Жанна Дюбарри» рассказывает историю о жизни, взлёте и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитки короля Людовика XV Жанны Вобернье, более известной как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV, и эта работа стала для актёра первой крупной ролью за последние годы.

Премьера картины в России состоится уже 20 июля. Чуть позже фильм доберётся и до цифровых сервисов, в том числе до онлайн-кинотеатра Okko.

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