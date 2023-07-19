Режиссёр «Жанны Дюбарри» объяснила, почему выбрала Джонни Деппа на главную роль

Режиссёр фильма «Жанна Дюбарри» Майвенн Ле Беско призналась, что рассматривала на роль Людовика XV французских актёров, однако её выбор всё же пал на Джонни Деппа — звезду Голливуда. Об этом постановщица рассказала в интервью «Афише Daily».

Сперва Ле Беско обратилась к актёрам из Франции, однако они не смогли принять участие в съёмках. После этого девушка подумала, что ограничиваться лишь французскими артистами не стоит, — тогда-то её выбор и пал на Джонни Деппа.

Я подумала о том, что не нужно бояться, что необязательно искать актёра именно во Франции, потому что для этой роли в первую очередь важна харизма и общая сила человека. И в этот момент я как раз и обратилась к Джонни Деппу. Многие большие звёзды привыкли к тому, что все внимают каждому их слову. А Джонни Депп не боится развенчивать это своё амплуа. Это очень важный момент.

«Жанна Дюбарри» рассказывает историю о жизни, взлёте и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитки короля Людовика XV Жанны Вобернье, более известной как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV, и эта работа стала для актёра первой крупной ролью за последние годы.

Премьера картины в России состоится уже 20 июля. Чуть позже фильм доберётся и до цифровых сервисов, в том числе до онлайн-кинотеатра Okko.