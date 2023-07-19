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Microsoft не купит Activision Blizzard вовремя — сделку продлили

Microsoft не купит Activision Blizzard вовремя — сделку продлили
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Microsoft и Activision Blizzard объявили об увеличении дедлайна по закрытию сделки — вместо 18 июля, которое уже прошло, теперь слияние должно закончиться не позже 18 октября.

Расширение на три месяца потребовалось из-за проблем с британским ведомством, которое пока заблокировало слияние, поскольку у антимонопольной службы появились опасения касательно роста облачного гейминга — сейчас этот рынок только начинает формироваться.

При этом из-за увеличения сроков Microsoft согласилась выплатить Activision Blizzard повышенный штраф в случае, если сделку не получится закрыть:

  • $ 3,5 млрд — если не закроют к 29 августа;
  • $ 4,5 млрд — если не будет финализирована к 15 сентября.

При этом Activision Blizzard уже сняли с американской биржи, поэтому все документы должны быть практически готовы.

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