Microsoft не купит Activision Blizzard вовремя — сделку продлили
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Microsoft и Activision Blizzard объявили об увеличении дедлайна по закрытию сделки — вместо 18 июля, которое уже прошло, теперь слияние должно закончиться не позже 18 октября.
Расширение на три месяца потребовалось из-за проблем с британским ведомством, которое пока заблокировало слияние, поскольку у антимонопольной службы появились опасения касательно роста облачного гейминга — сейчас этот рынок только начинает формироваться.
При этом из-за увеличения сроков Microsoft согласилась выплатить Activision Blizzard повышенный штраф в случае, если сделку не получится закрыть:
- $ 3,5 млрд — если не закроют к 29 августа;
- $ 4,5 млрд — если не будет финализирована к 15 сентября.
При этом Activision Blizzard уже сняли с американской биржи, поэтому все документы должны быть практически готовы.
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