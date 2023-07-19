Владимир Путин рассказал про важность видеоигр

Владимир Путин на заседании АНО «Россия — страна возможностей» рассказал о важности видеоигр. По его словам, это многомиллиардный бизнес, однако «это не так важно», как возможность через подобные развлечения развиваться.

Это должно быть на стыке искусства и образования. Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма — в хорошем смысле слова.

Как отмечает президент Российской Федерации, развитие патриотизма должно быть честным и основательным с гуманитарной точки зрения, но никак не квасным патриотизмом — то есть не бессмысленным восхвалением всего отечественного.

Вдобавок президент поддержал идею провести второй конкурс талантливых разработчиков в Казани в рамках турнира «Игры будущего».