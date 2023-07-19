Владимир Путин рассказал про важность видеоигр
Поделиться
Владимир Путин на заседании АНО «Россия — страна возможностей» рассказал о важности видеоигр. По его словам, это многомиллиардный бизнес, однако «это не так важно», как возможность через подобные развлечения развиваться.
Это должно быть на стыке искусства и образования. Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма — в хорошем смысле слова.
Как отмечает президент Российской Федерации, развитие патриотизма должно быть честным и основательным с гуманитарной точки зрения, но никак не квасным патриотизмом — то есть не бессмысленным восхвалением всего отечественного.
Вдобавок президент поддержал идею провести второй конкурс талантливых разработчиков в Казани в рамках турнира «Игры будущего».
Комментарии
- 19 июля 2023
-
17:33
-
17:12
-
16:45
-
16:22
-
16:13
-
15:53
-
15:53
-
15:23
-
14:54
-
14:23
-
14:09
-
13:56
-
13:26
-
12:55
-
12:55
-
12:28
-
12:19
-
11:35
-
11:09
-
11:00
-
10:28
-
09:40
-
09:05
-
08:30
-
07:50
-
07:10
-
06:35
- 18 июля 2023
-
21:22
-
21:08
-
20:45
-
20:13
-
19:39
-
19:08
-
19:00
-
18:46
Партнерский контент