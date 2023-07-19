LEGO выпустит набор по «Гарри Поттеру» с банком «Гринготтс» и железнобрюхим драконом

LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру» под названием Gringotts Wizarding Bank — Collectors' Edition. Он будет состоять из 4803 деталей, из которых можно будет собрать волшебный банк «Гринготтс» с несколькими подземными отсеками и даже железнобрюхого дракона.

Главной особенностью набора станет вагонетка, на которой герои оригинальных книг перемещались между хранилищами. В наборе она сможет кататься по рельсам, останавливаясь около сейфов. В комплект также войдут 13 фигурок с главными героями франшизы, а также с Беллатрисой Лестрейндж, Рубеусом Хагридом и другими персонажами саги.

Набор Gringotts Wizarding Bank — Collectors' Edition поступит в продажу 4 сентября по цене в $ 430 (около 40 тысяч рублей). При желании пользователи смогут соединить комплект вместе с набором «Косой переулок».

Фото

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO