«Я предупреждал вас в 1984 году»: Джеймс Кэмерон — про доступ ИИ к оружию
Поделиться
Журналисты издания CTV News взяли интервью у Джеймса Кэмерона и попросили прокомментировать постановщика бурное развитие нейросетей в последние годы. Режиссёр «Аватара», «Титаника» и «Терминатора» заявил, что искусственный интеллект как конкурент сценаристов его не беспокоит. Что реально пугает кинодеятеля — так это растущий доступ ИИ к оружию.
Кэмерон заявил, что в скором времени человечество ждёт гонка вооружений ИИ — сродни гонке ядерного оружия в середине XX века. В конечном итоге это может привести к необратимой войне между машинами и людьми, которая и произошла во вселенной «Терминатора».
Я думаю, что мы попадём в эквивалент гонки ядерных вооружений с ИИ: если мы его не построим, то другие ребята наверняка построят, и тогда всё будет куда сложнее… Вы можете себе представить ИИ в театре боевых действий: машины будут сражаться друг с другом в битве, в которую люди больше не смогут вмешаться. У сторон не будет путей для деэскалации конфликта. Я предупреждал вас в 1984 году! А вы не слушали.
Ранее похожую точку зрения высказал Арнольд Шварценеггер — исполнитель главной роли во франшизе.
Комментарии
- 19 июля 2023
-
18:41
-
18:16
-
17:52
-
17:33
-
17:12
-
16:45
-
16:22
-
16:13
-
15:53
-
15:53
-
15:23
-
14:54
-
14:23
-
14:09
-
13:56
-
13:26
-
12:55
-
12:55
-
12:28
-
12:19
-
11:35
-
11:09
-
11:00
-
10:28
-
09:40
-
09:05
-
08:30
-
07:50
-
07:10
-
06:35
- 18 июля 2023
-
21:22
-
21:08
-
20:45
-
20:13
-
19:39
Партнерский контент