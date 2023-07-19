«Я предупреждал вас в 1984 году»: Джеймс Кэмерон — про доступ ИИ к оружию

Журналисты издания CTV News взяли интервью у Джеймса Кэмерона и попросили прокомментировать постановщика бурное развитие нейросетей в последние годы. Режиссёр «Аватара», «Титаника» и «Терминатора» заявил, что искусственный интеллект как конкурент сценаристов его не беспокоит. Что реально пугает кинодеятеля — так это растущий доступ ИИ к оружию.

Кэмерон заявил, что в скором времени человечество ждёт гонка вооружений ИИ — сродни гонке ядерного оружия в середине XX века. В конечном итоге это может привести к необратимой войне между машинами и людьми, которая и произошла во вселенной «Терминатора».

Я думаю, что мы попадём в эквивалент гонки ядерных вооружений с ИИ: если мы его не построим, то другие ребята наверняка построят, и тогда всё будет куда сложнее… Вы можете себе представить ИИ в театре боевых действий: машины будут сражаться друг с другом в битве, в которую люди больше не смогут вмешаться. У сторон не будет путей для деэскалации конфликта. Я предупреждал вас в 1984 году! А вы не слушали.

Ранее похожую точку зрения высказал Арнольд Шварценеггер — исполнитель главной роли во франшизе.