Apple работает над нейросетью в стиле ChatGPT — Bloomberg

Компания Apple разрабатывает собственный чат-бот на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на сотрудников компании.
Отмечается, что чат-бот Apple работает на базе «облачного» сервиса Google Cloud и использует фреймворк Google JAX для повышения эффективности машинного обучения. Сейчас над нейросетью работают сразу несколько команд внутри компании: они ищут способы решения тех или иных потенциальных проблем ИИ, в том числе связанных с конфиденциальностью.
Пока неясно, как именно Apple планирует выпускать и монетизировать собственную нейросеть. Вполне возможно, сперва его смогут использовать только сотрудники Apple для решений внутри компании, и только потом корпорация разработает потребительскую версию ИИ.
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