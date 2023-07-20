«Истории» в «Телеграме» смогут выкладывать только подписчики Premium

В конце июня стало известно, что в «Телеграме» появятся «Истории». Это популярный формат коротких видео, который завирусился в «Инстаграме»* и во «ВКонтакте». А теперь он перекочует и на площадку Павла Дурова.

Канал Telegram Info обратил внимание, что публиковать эти самые «Истории» как минимум на старте смогут только подписчики Premium. Вероятно, функционал откроется для обычных пользователей через какой-то период времени.

Более того, по публикациям «Историй» будет некое ограничение. То есть вы не сможете выкладывать в сутки более чем заданное число видео. Какое будет ограничение, пока неизвестно.

* — «Инстаграм»* и «Фейсбук»* запрещены в России. Деятельность компании Meta считается в России экстремистской.