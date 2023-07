Рок-группа Киану Ривза Dogstar выпустит первый за 23 года альбом

Музыкальная группа Киану Ривза Dogstar объявила, что выпустит первый альбом за 23 года. Также группа представила свежий клип со свежим треком Everything Turns Around.

Третий альбом группы под названием Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees выйдет 6 октября 2023 года. Сообщается, что в честь выпуска третьего альбома группа отправится в тур по США и Японии. Гастроли будут продолжаться до конца 2023 года.

Сами участники группы очень рады тому, что наконец-то воссоединились и вновь могут исполнять свою музыку.

Клип Dogstar

Видео доступно на YouTube-канале Dogstar. Права на видео принадлежат Dogstar.

Группа Dogstar состоит из гитариста и вокалиста Брета Домроуза, барабанщика Роба Мейлхауса и басиста Киану Ривза.