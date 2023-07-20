В России открылись предзаказы на новые игры Nintendo — от 6,3 тыс. рублей

В «М.Видео» открылись предварительные заказы осенних релизов Nintendo. Важно отметить, что игры доберутся до России на несколько недель позже мирового выхода. Это из-за санкций со стороны Nintendo.

Так, Super Mario Bros. Wonder можно заказать за 7,3 тыс. рублей, Super Mario RPG стоит столько же, а вот WarioWare: Move it! дешевле — 6,3 тыс. рублей.

Фото: «М.Видео»

Не менее важным будет знать, что Super Mario Bros. Wonder выйдет на русском языке, а остальные две игры не получат локализацию. С чем это связано, неизвестно.

Super Mario Bros. Wonder доберётся до релиза 20 октября, а Super Mario RPG и WarioWare: Move it! выйдут в ноябре. Для Nintendo осень будет очень богатой на релизы. Возможно, будет ещё какой-нибудь сюрприз.