В России открылись предзаказы на новые игры Nintendo — от 6,3 тыс. рублей
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В «М.Видео» открылись предварительные заказы осенних релизов Nintendo. Важно отметить, что игры доберутся до России на несколько недель позже мирового выхода. Это из-за санкций со стороны Nintendo.
Так, Super Mario Bros. Wonder можно заказать за 7,3 тыс. рублей, Super Mario RPG стоит столько же, а вот WarioWare: Move it! дешевле — 6,3 тыс. рублей.
Фото: «М.Видео»
Не менее важным будет знать, что Super Mario Bros. Wonder выйдет на русском языке, а остальные две игры не получат локализацию. С чем это связано, неизвестно.
Super Mario Bros. Wonder доберётся до релиза 20 октября, а Super Mario RPG и WarioWare: Move it! выйдут в ноябре. Для Nintendo осень будет очень богатой на релизы. Возможно, будет ещё какой-нибудь сюрприз.
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