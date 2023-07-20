Интернет-провайдеров в России будут штрафовать за отсутствие фильтрации трафика

По информации газеты «Известия», интернет-провайдеров в России начнут штрафовать за отсутствие фильтрации трафика. Сообщается, что до конца этого года весь интернет-трафик в стране будет проходить через специальные системы противодействия киберугрозам.
Федеральная служба будет проверять, пропускают ли связисты трафик через такие системы. Если этого не происходит, на операторов может быть наложен штраф от 1 млн рублей до 5 млн рублей. При этом руководство компании связи может быть оштрафовано на 1,5 млн.
Более того, в случае злостного нарушения должностному лицу может грозить до трёх лет лишения свободы.
Как говорилось ранее, фильтрация трафика необходима, чтобы защитить российский сегмент интернета от угроз различного характера, в том числе от детской порнографии и пропаганды суицида и наркотиков.
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