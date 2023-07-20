В России на 40% упал спрос на разработчиков видеоигр

По информации газеты «Коммерсантъ», по итогам первого полугодия в России почти на 40% снизилось число вакансий разработчиков игр. Но количество вакансий, опубликованных иностранными компаниями, незначительно увеличилось.
Число вакансий, опубликованных на портале hh.ru, сократилось год к году на 38%, до 4,3 тыс. Из них на вакансии, опубликованные российскими компаниями, пришлось 3,1 тыс. объявлений. Директор по персоналу группы компаний Lesta Games Анна Посаженникова считает, что сокращение числа вакансий связано с неустойчивой позицией на рынке компаний, которые ранее не принимали участия в разработке крупных проектов.
Другие эксперты высказали иное мнение. По их словам, сокращение количества вакансий для игровых разработчиков в России связано с нехваткой денег и контента в индустрии.
Занять освободившуюся нишу нечем, а раз новых проектов нет, то и финансирования для найма разработчиков не будет.
Также есть мнение, что в России большая аудитория, которой нужен видеоигровой контент, поэтому в дальнейшем количество вакансий в индустрии не должно сильно сократиться.
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