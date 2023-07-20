Нейросеть ChatGPT дописала цикл «Песнь льда и пламени» за Джорджа Мартина

Программист Лиам Суэйн так устал ждать новых книг по циклу «Песнь льда и пламени» от Джорджа Мартина, что решил дописать его сам. Он воспользовался услугами нейросети ChatGPT: сперва он предложил чат-боту сделать набросок первой главы, затем попросил его расширить текст до целой главы с описанием всех деталей, после чего повторил процедуру около 45 раз.
В результате ИИ «написал» две книги: «Ветра зимы» и «Грёзы о весне». В целом результат устроил Суэйна: ChatGPT оказался вполне сносным автором, способным запоминать множество имён во вселенной Джорджа Мартина и использовать ранее введённых персонажей даже спустя десятки тысяч символов.
Кроме того, чат-бот «придумал» внезапный поворот с Джоном Коннингтоном, который неожиданно оказывается предателем и выступает против Дейенерис. В арсенале ChatGPT была и другая интересная сцена: в «Ветрах зимы» у Брана было видение, что та самая Стена — не просто физический объект, но мистический щит, сдерживающий силу Короля Ночи.
При этом во всём остальном нейросеть показала не самый лучший результат. ChatGPT не удалось сгенерировать по-настоящему впечатляющие смерти или сюжетные повороты в духе Джорджа Мартина. Здесь фанатам остаётся только ждать «Ветра зимы», которые могут выйти уже в этом году.
- 20 июля 2023
-
13:34
-
13:22
-
12:58
-
12:52
-
12:26
-
12:18
-
11:40
-
11:02
-
10:22
-
09:41
-
08:59
-
08:51
-
08:07
-
07:42
-
07:08
-
06:28
- 19 июля 2023
-
23:35
-
21:51
-
21:17
-
20:13
-
20:07
-
19:26
-
18:41
-
18:16
-
17:52
-
17:33
-
17:12
-
16:45
-
16:22
-
16:13
-
15:53
-
15:53
-
15:23
-
14:54
-
14:23