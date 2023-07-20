В ремейке «Белоснежки» от Disney семь гномов будут бандитами — инсайдер

Несколько дней назад в Сети появились первые фото со съёмок ремейка «Белоснежки», на которые попала сама Белоснежка, семь гномов и её возлюбленный. Но на фото всё не так, как может показаться на первый взгляд.
По информации инсайдера под ником MyTimeToShineHello, в ремейке гномы будут разбойниками, как и возлюбленный Белоснежки. Они будут заниматься налётами на богачей, чтобы отдавать их запасы беднякам. То есть это некий аналог команды Робин Гуда.
Фото: Twitter
Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов» вышел в 1937 году и стал по-настоящему культовым. Он основан на сказке братьев Гримм 1812 года.
Режиссером картины стал Марк Уэбб, а главные роли исполнили Рейчел Зеглер и Галь Гадот. Ремейк «Белоснежки» должен выйти в 2024 году, точной даты пока нет.
- 20 июля 2023
-
13:34
-
13:22
-
12:58
-
12:52
-
12:26
-
12:18
-
11:40
-
11:02
-
10:22
-
09:41
-
08:59
-
08:51
-
08:07
-
07:42
-
07:08
-
06:28
- 19 июля 2023
-
23:35
-
21:51
-
21:17
-
20:13
-
20:07
-
19:26
-
18:41
-
18:16
-
17:52
-
17:33
-
17:12
-
16:45
-
16:22
-
16:13
-
15:53
-
15:53
-
15:23
-
14:54
-
14:23