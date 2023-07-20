В ремейке «Белоснежки» от Disney семь гномов будут бандитами — инсайдер

Несколько дней назад в Сети появились первые фото со съёмок ремейка «Белоснежки», на которые попала сама Белоснежка, семь гномов и её возлюбленный. Но на фото всё не так, как может показаться на первый взгляд.

По информации инсайдера под ником MyTimeToShineHello, в ремейке гномы будут разбойниками, как и возлюбленный Белоснежки. Они будут заниматься налётами на богачей, чтобы отдавать их запасы беднякам. То есть это некий аналог команды Робин Гуда.

Фото: Twitter

Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов» вышел в 1937 году и стал по-настоящему культовым. Он основан на сказке братьев Гримм 1812 года.

Режиссером картины стал Марк Уэбб, а главные роли исполнили Рейчел Зеглер и Галь Гадот. Ремейк «Белоснежки» должен выйти в 2024 году, точной даты пока нет.