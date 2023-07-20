Сценарист Baldur's Gate 3 объяснил, откуда в игре 17 тыс. вариаций концовок

На днях сценаристка Baldur's Gate 3 заявила, что в игре будет около 17 тыс. вариаций концовок. Подробностей она не раскрыла, однако отметила, что последние полгода работала исключительно над проработкой различных финалов проекта.

Спустя несколько дней ведущий сценарист проекта Адам Смит пояснил, что именно имела в виду разработчица. По его словам, структура игры напоминает паутину, где «концовка игры находится в середине, а начало — на краю».

Пользователи двигаются к финалу разными путями, однако больших финалов в игре будет как минимум десять. Всё остальное — лишь вариации пути, которые отталкиваются от решений, принятых игроком ранее.

Мы не станем говорить, что мир игры меняется с каждым решением, которое вы принимаете. Что мы скажем (и это правда), так это то, что персонажи реагируют на все ваши решения. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, что-то происходит. Иногда это что-то незначительное, но оно всегда есть.

Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа 2023 года, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.