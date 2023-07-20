IPhone 15 не выйдет в сентябре — Вамси Мохан

Apple может отложить выход iPhone 15 на несколько недель и выпустить линейку как минимум в октябре. Об этом сообщает Вамси Мохан, аналитик по ценным бумагам в Bank of America.
Аналитик сделал такой вывод на основе проверки цепочки поставок Apple этой осенью. Компания делает большую ставку на четвёртый квартал 2023 года, то есть на период с октября по декабрь. Эксперт также понизил прогнозы по выручке Apple в третьем квартале: с $ 91,6 млрд до $ 87,1 млрд.
Вамси Мохан не пояснил, с чем может быть связана задержка в выходе нового поколения iPhone. В издании MacRumors отмечают, что никаких индикаторов переноса также не видно, поэтому прогноз аналитика может быть ошибочным.
В прошлом году Apple запустила в продажу четыре версии своих смартфонов: iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max вышли 16 сентября, а 14 Plus пришлось подождать до 7 октября из-за локдауна в Китае. В этом году покупателей также ожидают четыре версии iPhone 15.
- 20 июля 2023
-
15:10
-
15:02
-
14:43
-
14:12
-
13:52
-
13:34
-
13:22
-
12:58
-
12:52
-
12:26
-
12:18
-
11:40
-
11:02
-
10:22
-
09:41
-
08:59
-
08:51
-
08:07
-
07:42
-
07:08
-
06:28
- 19 июля 2023
-
23:35
-
21:51
-
21:17
-
20:13
-
20:07
-
19:26
-
18:41
-
18:16
-
17:52
-
17:33
-
17:12
-
16:45
-
16:22
-
16:13