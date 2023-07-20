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Ночные гонки, мотоциклы и полёты на самолётах: новый геймплей The Crew Motorfest

Ночные гонки, мотоциклы и полёты на самолётах: новый геймплей The Crew Motorfest
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Журналисты и блогеры опубликовали первый геймплей The Crew Motorfest — продолжения гоночной серии от Ubisoft. Обозреватели сыграли несколько часов в симулятор и вынесли предварительный вердикт: проект действительно сильно напоминает Forza Horizon, одну из самых успешных гоночных франшиз современности.

Блогер под ником Rubhen925 опубликовал сразу два с половиной часа геймплея Motorfest: в его ролике можно увидеть гонки на машинах в дневное и ночное время суток, поездки на мотоциклах и полёты на самолётах. Сама игра в этот раз будет яркой и солнечной: её действие происходит на Гавайях.

Видео доступно на YouTube-канале Rubhen925. Права на видео принадлежат Ubisoft

Релиз The Crew Motorfest состоится в этом году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На ПК игра будет доступна только через Ubisoft Connect и Epic Games Store.

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