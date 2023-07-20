Раскрыт объём аккумуляторов всех моделей iPhone 15

На портале AnTuTu появилась информация о ёмкости аккумуляторов всех четырёх моделей iPhone 15. Как оказалось, iPhone 15 Pro Max далеко не лидер по этому показателю.

Согласно раскрытым данным, самую большую ёмкость предложит iPhone 15 Plus. Также из них следует, что более дорогие модели обладают меньшей батарей, чем базовые версии смартфона.

iPhone 15 – 3877 мАч

iPhone 15 Plus – 4912 мАч

iPhone 15 Pro – 3650 мАч

iPhone 15 Pro Max – 4852 мАч

Для сравнения есть аналогичные данные по моделям iPhone 14. Показатели предшественника следующие:

iPhone 14 – 3279 мАч

iPhone 14 Plus – 4325 мАч

iPhone 14 Pro – 3200 мАч

iPhone 14 Pro Max – 4323 мАч

Похоже, Apple может позиционировать iPhone 15 и Plus как модели, имеющие большее время автономной работы. В то же время Pro и Pro Max будет удовлетворять требованиям тех покупателей, которым нужна максимальная производительность.

Линейка iPhone 15 должна поступить в продажу этой осенью.