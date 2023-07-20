Virtus.pro и XTCN проведут переигровку в формате 1х1 на Riyadh Masters 2023

Команды Virtus.pro и Execration проведут дополнительный матч за пятое место в группе на Riyadh Masters 2023 по Dota 2 — это необходимо, чтобы определить их соперников на следующем этапе.
Команды набрали одинаковое количество баллов, а также сыграли вничью 1:1 в очной встрече.
При этом вместо привычного дополнительного матча организаторы избрали необычный формат. Мидеры команд, Илья squad1x Кувалдин и Марк Bob Урбина сразятся за более высокий посев в режиме 1х1.
Фото: Liquipedia
Состав победителя сыграет против четвёртого места группы B, проигравшего — против третьего места группы B. Какие именно это будут команды, пока неизвестно, потому что там сейчас проходят матчи последнего тура.
Riyadh Masters 2023 по Dota 2 проходит с 19 по 30 июля в столице Саудовской Аравии. Призовой фонд составляет $ 15 млн.
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